Afrique du Nord : Des feux de forêt font deux morts et 14 blessés dans le nord de l’Algérie

La région avait déjà connu des incendies particulièrement meurtriers l’été passé. Au moins 90 personnes étaient mortes et 100’000 hectares de taillis étaient partis en fumée.

En août 2021, la région de la Kabylie avait été ravagée par des feux de forêt. Ces incendies ont été les plus meurtriers qu’ait connu le pays, pourtant coutumier de ces catastrophes. AFP

Des feux de forêt ont fait deux morts, âgées de 25 et 40 ans, et plusieurs blessés à Sétif dans le nord de l’Algérie, une région qui avait connu des incendies particulièrement meurtriers l’été dernier, a indiqué la Protection civile lundi. Quatorze personnes, dont deux enfants, ont été brûlées à différents degrés et souffrent de difficultés respiratoires, a ajouté la même source en précisant qu’un sapeur-pompier faisait partie des blessés.

L’incendie s’est déclaré dimanche sur des terres agricoles et s’est rapidement propagé aux vergers et aux alentours des maisons de la région à cause du vent et de la chaleur, a précisé la Protection civile citée par l’agence APS. Mi-juin, deux personnes ont péri dans des feux de forêt à Skikda, également dans le nord de l’Algérie, selon les médias.

Un phénomène courant mais qui s’accentue au fil des ans

Pays le plus étendu d’Afrique, l’Algérie ne compte que 4,1 millions d’hectares de forêts, avec un maigre taux de reboisement de 1,76%. Chaque année, le nord du pays est touché par des feux de forêt, mais ce phénomène s’accentue. L’été 2021 a été le plus meurtrier. Au moins 90 personnes sont mortes dans des feux de forêts qui ont ravagé le nord du pays où plus de 100’000 hectares de taillis sont partis en fumée. Le réchauffement du climat augmente la probabilité des canicules et des sécheresses et par ricochet, des incendies.