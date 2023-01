Lucerne : Des feux pour réguler le trafic? Une mauvaise idée selon le TCS

Bureau des réclamations mis en place

«La ville devrait déjà reconnaître que les installations de régulation ne remplissent pas du tout les objectifs souhaités dans la pratique et qu’il s’agit d’une mauvaise planification», poursuit le directeur de la section du TCS. Le club automobile a maintenant ouvert un bureau des réclamations en collaboration avec un institut d’études de marché. «Nous voulons savoir où le bât blesse, concrètement, où règnent des situations dangereuses et intolérables et où le mécontentement est particulièrement grand, explique Alexander Stadelmann. Les résultats seront analysés, puis on cherchera le dialogue avec la ville de Lucerne.»