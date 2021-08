Genève : Des feux rouges pour limiter le trafic aux petites douanes

Le canton va installer des signalisations pour dissuader les automobilistes de traverser les villages proches de la douane de Bardonnex.

Après l’incitation, la dissuasion. Déterminé à limiter le trafic pendulaire dans les villages proches de la douane de Bardonnex (Soral, Chancy, Perly-Certoux et Sézegnin côté suisse, Viry, Valleiry et Saint-Julien côté français), le canton de Genève va installer des feux de circulation à proximité des postes-frontières du secteur. Dès le 30 août, du lundi au vendredi de 6h à 8h30, ce dispositif fonctionnera en amont des douanes de Soral II, Sézegnin et Chancy II, sachant que celle de Certoux est déjà équipée de la sorte. Les feux seront programmés afin de ne laisser passer que 80% du nombre de voitures passant d’habitude par ces localités à l’heure de pointe du matin.