BurgerPorn

Des files de voitures aux McDrive

Ça bouchonnait ce lundi aux heures de repas à l'entrée de certains McDonald's en Suisse, pour acheter des hamburgers à l'emporter.

Les files de voitures autour d'un tel établissement à Crissier (VD) étaient frappantes vue d'oiseau. Tous les McDrive de McDonald's en Suisse ont donc réouverts, nous a confirmé le service de presse de la célèbre enseigne, soit 88 dans tout le pays (22 en Suisse romande) ainsi que le service de livraison à domicile McDelivery. Et la nouvelle n'est pas passée inaperçue.

Sous le feu des critiques, notamment du syndicat Unia, McDonald's avait fini par totalement fermer tous ses restos ainsi que son service McDelivery le 21 mars dernier (contrairement à l'enseigne concurrente Burger King). En cause: les conditions de travail des employés en cuisine, dans une trop grande promiscuité et sans protection, ainsi qu'à la caisse, avec le risque inhérent de contagion. La multinationale déclare désormais avoir pris des mesures de sécurité renforcées d'entente avec des experts et en discussion avec les autorités.