Commerce : Des filiales Melectronics vont disparaître

Les articles de Melectronics se retrouveront de plus en plus dans les supermarchés classiques de Migros.

Migros annonce mardi que ses magasins Melectronics «adapteront leur assortiment dès l’automne 2023». Le distributeur explique d’une part que son offre se concentrera sur l’électroménager et, d’autre part, que les articles de l’enseigne seront davantage disponibles directement au sein des supermarchés traditionnels avec la création «croissante» de nouveaux «shop-in-shop». Ceci «en lieu et place des magasins Melectronics isolés actuels», écrit l’entreprise dans un communiqué.

Migros poursuit: «Melectronics va procéder à une analyse approfondie de son portefeuille actuel de magasins». Et d’ajouter vouloir poursuivre et renforcer le développement «de la vente en ligne et du développement multicanaux».