Harcèlement sexuel : Des fillettes de moins de 13 ans ciblées en Suisse romande

Entre 2020 et 2022, l’application EyesUp a répertorié 945 alertes, soit un peu plus d’une par jour en moyenne.

«Le harcèlement de rue peut avoir un impact très fort sur le développement des jeunes femmes, commente Léonore Porchet pour Blick . Ça influence la manière dont on se perçoit, génère la honte de son propre corps et peut aller jusqu’à déclencher des troubles alimentaires, du sommeil ou psychosociaux.»

Sur les 945 signalements récoltés avec l’application durant ces deux dernières années, les femmes de moins de 29 ans sont les plus touchées (45%), mais plus d’un quart de ces alertes proviennent de victimes mineures. EyesUp ajoute que les harceleurs, âgés pour la plupart de plus de 20 ans, agissent souvent dans les rues et les parcs.