Les grandes affiches en dégradé ornent les quais de Genève sans davantage de précisions que les dates. C’est que le fes­tival de films indépendants Black Movie espérait pouvoir proposer quelques événements en présentiel... Il n’en sera rien. Cette 22e édition sera uniquement virtuelle. Mais la sélection est riche. On y a pioché trois longs métrages.

■ «Lucky Strike» Un sac rempli de fric sème la pagaille dans les vies d’une galerie de personnages, parmi lesquels un employé de sauna, une hôtesse de bar, un douanier corrompu et un prêteur sur gages. Entre ­arnaques, manipulations et meurtres, tous les coups sont permis dans ce polar ludique au puzzle scénaristique cocasse, signé par le Sud-Coréen Kim Yong-hoon.

■ «50 o dos ballenas se encuentran en la playa» Titre à rallonge pour cette romance 2.0 entre deux adolescents mexicains, mise en scène par Jorge Cuchi. Félix et Elisa jouent à un jeu sur leur téléphone qui lance des défis de plus en plus fous. Jusqu’au défi ultime: se donner la mort...