Zurich : Des fils caméléons qui changeant de couleur selon leur usure

Le laboratoire d’essai des matériaux (Empa) a mis au point un revêtement qui change de couleur lorsqu'il est exposé à des températures élevées.

Jusqu'à présent, il n'y avait aucun moyen de remarquer ces dégâts sur la corde, à part un contrôle manuel de l’extérieur. Une équipe de chercheurs de l'Empa et de l’École polytechnique fédérale de Zurich a mis au point un revêtement qui change de couleur lors de réactions physiques avec la chaleur, indiquant ainsi clairement si une corde continuera à l'avenir à offrir la sécurité attendue. En fonction de la composition chimique du revêtement de la fibre, le changement de couleur peut être «réglé» entre 100 et 400 degrés.

Applications multiples

A l'heure actuelle, il n'est pas encore possible de stocker les fibres pendant de longues périodes sans qu’elles perdent leur capacité à changer de couleur. «Malheureusement, les matériaux à changement de phase s'oxydent en quelques mois», explique Dirk Hegemann, du département «Advances Fibers» de l'Empa. Cela signifie que le changement de phase correspondant - la cristallisation - n'a plus lieu, même en cas de chaleur, et que la corde perd ainsi son «signal d'alarme». En tout cas, il a été prouvé que le principe fonctionne, et la durabilité est un sujet de recherche futur, ajoute Dirk Hegemann. «Dès que les premiers partenaires de l'industrie auront manifesté leur intérêt pour nos propres produits, les fibres pourront être optimisées davantage en fonction de leurs besoins» poursuit le chercheur