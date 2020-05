E-sport

Des finales de folie à suivre en ligne

La saison 3 de la Swisscom Hero League se terminera ce samedi 2 mai avec les grandes finales. Des prix seront à gagner durant l’événement. Voici le programme.

«Clash Royale»

Senpai Rekt prouve qu’il a réussi à rester au meilleur niveau en Suisse. «J’étais plus nerveux lors de la saison 1, puis ça s’est transformé en pression pour confirmer en saison 2. Mais grâce à ces expériences, j’arrive à gérer la situation et je suis bien plus calme avant de disputer ma troisième finale. Je suis juste attristé que la finale se déroule en ligne et non sur scène, mais c’est tout à fait compréhensible au vu de la situation.»

«League of Legends»

«Counter-Strike: Global Offensive»

Pour finir, la grande finale de «CS:GO» opposera les Romands de Red Instinct, tenants du titre, aux Genevois de Casa de Papel, dès 19h. Mais la pression n’est pas excessive sur les épaules de Red Instinct. «On est très décontractés, on s’est même préparés… sur Valorant!», le dernier jeu de Riot Games, se marre Alx’. «Mais on s’entraînera toute la journée de samedi pour être prêts pour la finale. On sait ce qu’il faut faire pour gagner et si on est chauds individuellement et qu’on gagne nos duels, ça va le faire, car on connaît bien nos adversaires.» Cette finale promet donc de faire des étincelles entre potes romands!