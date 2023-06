E-sport : Des finales d’une intensité folle en World Series de «Warzone» 

Les vainqueurs du tournoi empochent 30’000 dollars. Activision

Après deux journées de qualifications et deux reports, les finales européennes du stage 1 des World Series de «Warzone» (WSOW) ont enfin eu lieu jeudi passé. L’événement, qui réunissait 150 des meilleurs joueurs et streameurs du battle royale d’Activision, a été remporté par l’équipe du Néerlandais IVision et des Britanniques Jukeyz et Lenun, au terme de six manches d’une intensité folle sur la carte ensablée d’Al Mazrah.

«On a pu être super agressifs»

Dès le début, le trio est entré fort dans la compétition, en s’adjugeant une Victoire Royale en 2v1 lors de la première partie. Dans des combats dominés par le nouveau fusil Cronen et les SMG, la team de Jukeyz a ensuite amassé 33 éliminations lors des trois manches suivantes, avant de refaire un top 1 lors de la 5e partie, sur la colline de l’observatoire. La team anglo-néerlandaise a encore signé 29 kills (!) la dernière manche, pour un score final de 180,4 points. «Grâce à mes coéquipiers, on a pu être super agressifs», a souligné Jukeyz. Le podium est complété par la team de l’Anglais WarsZ (2e), et celle du Français Gromalok (3e). Toutes les équipes du top 25 se qualifient ainsi pour les secondes finales régionales, avant la grande finale mondiale en septembre.

Lriaa «déçue» de son placement