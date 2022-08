Genève : Des flammes sur le toit d’un immeuble

Un incendie a éclaté mardi soir sur le toit d’un immeuble du chemin Frank-Thomas, aux Eaux-Vives. L’alerte a été donnée à 23h35. Rapidement maîtrisé, le feu n’a pas fait de blessé et les dégâts sont minimes, a précisé le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours (SIS). La fumée et les flammes ont été circonscrites au toit; elles n’ont pas touché les étages supérieurs. Des déchets se sont embrasés au sommet du bâtiment, en travaux, pour une raison que l’enquête devra déterminer.