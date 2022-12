Tyler Posey dans «Teen Wolf: The Movie» : «Des flash-back me ramenaient 15 ans en arrière»

L’Américain de 31 a commencé sa carrière quand il était gosse. IMAGO/NurPhoto

Fans de la saga «Teen Wolf», réjouissez-vous! Après la fin de la série en 2017, elle-même adaptée d’un film, les loups-garous sont de retour, à nouveau sous forme d’un long métrage, à voir prochainement sur la plateforme Paramount+. Star de la série culte, Tyler Posey, 31 ans, y reprend son rôle de Scott McCall.

Pourquoi reprendre «Teen Wolf» autant d’années après l’arrêt de la série?

Les fans ne nous ont jamais oubliés et la demande était énorme. J’en rencontre souvent qui me disent que «Teen Wolf» leur manque, qu’ils ont grandi avec nos personnages. C’est pour eux que j’ai repris ce rôle. «Teen Wolf» ne serait jamais revenu s’il n’y avait pas eu toutes ces campagnes sur les réseaux sociaux.

Est-il exact que vous avez vous-même fait campagne pour ce retour?

Bien sûr. J’ai consacré près de dix ans de ma vie à la série. Je ne voulais pas qu’elle s’arrête. Au lendemain du dernier jour du dernier épisode, je disais déjà que j’espérais reprendre mon rôle rapidement. Il a fallu des années de patience, mais nous y sommes.

Que dire de l’intrigue de votre film?

On retrouve mon personnage de Scott McCall quinze ans plus tard. Si vous vous souvenez de la dernière saison de la série, il se passait des tas de trucs dingues à Beacon Hills. Scott était le loup alpha, le leader de la meute. Émotionnellement et physiquement, c’était un énorme poids sur ses épaules, car il avait toujours l’impression d’avoir à sauver le monde. Scott n’est plus ce jeune loup-garou évidemment puisqu’il a la trentaine et va devoir gérer les problèmes de sa génération. Il a voulu quitter Beacon Hills pour laisser son passé derrière lui et démarrer une nouvelle vie. Mais sa position de héros et ses amis de Beacon Hills lui manquent. Il est un adulte déprimé, seul, anxieux. C’était fun pour moi de montrer un côté différent de celui que j’ai joué durant des années dans la série.

C’était presque surréaliste durant les premiers jours de production car j’avais l’impression que l’on ne s’était jamais quittés, même si nous avons tous changé ou vieilli (rire). On avait par moments des flash-back qui nous ramenaient quinze ans plus tôt.

Votre corps est couvert de tatouages. Est-ce que cela va se voir dans le film?

Non. Même mes fesses sont tatouées! J’ai fait mon premier tatouage durant la troisième saison de la série et cela a été écrit dans le scénario pour ne pas avoir à me maquiller. Depuis lors, je n’ai pas arrêté d’en rajouter et je sais qu’il faut que j’arrête (rire). L’avantage des tatouages, c’est que je n’ai plus à me montrer nu. J’ai porté des tenues avec des manches longues durant tout le tournage. Cela prendrait des heures à un maquilleur pour tout cacher, donc fini les scènes à poil pour moi! Il doit y avoir une scène où je montre mon torse, c’est tout.

Qu’est-ce que toutes ces années de «Teen Wolf» ont changé dans votre vie?

Tout. J’ai commencé à tourner quand j’avais 6 ans et j’ai toujours voulu avoir une carrière de comédien. Grâce à «Teen Wolf», j’ai rencontré des gens que j’admire dans le showbiz, gagné des millions de fans qui me soutiennent… Ma mère est morte quand je tournais la série (ndlr: en 2014) et l’équipe m’a aidé à surmonter cette terrible épreuve.

Peut-on espérer de nouveaux épisodes après ce film inédit?