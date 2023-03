Quadruple homicide à Yverdon-les-Bains: Des fleurs et des mots d’amour sur les lieux du drame

Le quadruple homicide suivi d’un suicide et d’un incendie a choqué la population. Parmi les personnes décédées, il y avait trois sœurs âgées de 5, 9 et 13 ans.

Une barrière pour empêcher les badauds d’avoir une vue sur les décombres de la villa qui a pris feu jeudi à l’aube, mais surtout des messages, des dessins et des fleurs… Beaucoup de fleurs et du monde qui passe pour laisser un mot, déposer un bouquet et écraser une larme. Deux jours après le quadruple homicide vraisemblablement commis par un père de 45 ans qui aurait bouté le feu dans la villa occupée par sa famille avant de se suicider, l’émotion est à son comble dans le quartier.