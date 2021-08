Canton de Berne - Des fouines en charge de la sécurité à l'aérodrome de Meiringen

Les pistes de décollage de la base militaire de Meiringen (BE) sont entourées de pelouses vertes, offrant un habitat idéal pour les souris. Ces rongeurs attirent à leur tour les rapaces. Et lorsqu’un oiseau entre en collision avec un avion, cela peut provoquer de graves accidents, rappelle ce mardi la «Berner Zeitung». C’est la raison pour laquelle les responsables de l’aérodrome ont installé en 2019 plusieurs tas de pierres le long des pistes, permettant aux fouines de s’y abriter. Les fouines sont en effet d’excellentes chasseuses de souris. Grâce à elles, les responsables espèrent minimiser les risques de collisions entre les rapaces et les avions.