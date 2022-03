Etude – Des fourmis pour «renifler» les cancers

Étude : Des fourmis pour «renifler» les cancers

Comme les chiens, mais bien plus rapidement, ces insectes peuvent apprendre à flairer des cellules humaines cancéreuses.

Des expérimentations ont récemment démontré la performance de l’odorat canin pour repérer l’empreinte olfactive de certaines tumeurs cancéreuses, qui émettent des composés organiques volatils (COV), qu’un humain ne peut sentir. Mais cette méthode nécessite un entraînement long – entre six mois et un an par chien – et coûteux – «des dizaines de milliers d’euros», souligne auprès de l’AFP Baptiste Piqueret, auteur principal de l’étude parue cette semaine dans la revue iScience.