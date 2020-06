Coronavirus

Des foyers comme en Allemagne également possibles en Suisse

Stefan Kuster, chef de la division Maladies transmissibles de l'OFSP, juge qu’il est illusoire de croire qu'il est possible d'empêcher tout nouveau foyer dans le pays.

Dans une interview accordée aux journaux Tamedia et publiée mercredi, M. Kuster juge illusoire de croire qu'il est possible d'empêcher tout nouveau foyer. Le spécialiste a comparé la situation «avec des foyers d'incendie qui s'embrasent constamment et qu'il faut éteindre».