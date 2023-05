Lausanne: Des fragments d’os dans la viande mettent Charlie au tapis

«Barf», pour rapprocher le chien de son ancêtre sauvage

Ce régime pour chiens consiste à les nourrir de viande et de produits crus (y compris fruits et légumes), en s’éloignant des croquettes contenant des liants, arômes, restes alimentaires, etc., considérés comme néfastes sur le long terme. L’idée du «barf» (Biologically Appropriate Raw Food) est de se rapprocher de l’alimentation naturelle du chien avant sa domestication.