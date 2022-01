Conflit : Des frappes aériennes font au moins 11 morts au Yémen

Lundi, l’explosion de camions-citernes transportant du carburant avait fait trois morts et six blessés à Abu Dhabi. Les Émirats avaient menacé de «riposter» à cette «attaque infâme».

Un témoin à Sanaa a dit à l’AFP avoir vu également 11 morts alors qu’il cherchait des survivants parmi ses proches et qu’un bulldozer déblayait les lieux. «Il y a 11 martyrs. Et nous continuons de chercher des blessés et des martyrs dans les décombres», a déclaré à l’AFP ce témoin, Akram al-Ahdal.