Myanmar : Des frappes de la junte birmane visant une ethnie rebelle font cinq morts

Cinq civils sont morts, dont une mère et son enfant, dans des frappes aériennes de l’armée birmane, ont rapporté samedi un groupe de l’ethnie rebelle Karen et une organisation humanitaire. Quatre avions de combat de l’armée birmane ont largué jeudi après-midi huit bombes sur des villages du district de Hpapun, faisant par ailleurs aussi quatre blessés, a déclaré l’Union nationale Karen dans un communiqué. L’ethnie karen vit en majorité dans l’est de la Birmanie, près de la frontière avec la Thaïlande.

«Une mère et son enfant de 3 ans ont été tués sur le coup»

«Nous avons vu des maisons endommagées par des éclats d’obus et des toits arrachés», peut-on encore lire dans le communiqué, selon lequel deux églises et une école ont été détruites par les bombes. Les villageois avaient fui dans la jungle avant les frappes aériennes et le nombre de victimes aurait pu être beaucoup plus élevé si les enfants avaient été à l’école, poursuit l’ONG.