Proche-Orient : Frappes israéliennes en Syrie, six soldats blessés

Des tirs de missiles ont visé un aéroport militaire dans le centre du pays.

Des missiles israéliens ont visé vendredi un aéroport militaire dans la province de Homs dans le centre de la Syrie, faisant six blessés parmi les soldats syriens, a indiqué l’agence officielle syrienne SANA. En soirée, «l’ennemi israélien (…) a lancé des missiles vers l’aéroport militaire T4», a déclaré l’agence Sana, précisant que cette agression avait «blessé six soldats et causé des dégâts matériels».