Paléontologie : Des Fribourgeois découvrent une tortue qui aspirait ses proies

Des scientifiques des Universités de Fribourg et d’Antananarivo, ainsi que du Denver Museum of Nature and Science, ont découvert à Madagascar un fossile de tortue très particulier.

1 / 3 Reconstitution de Sahonachelys mailakavava chassant des têtards de la grenouille malgache géante Beelzebufo ampinga selon un mode de prédation par aspiration spécialisé. Illustration réalisée par Andrey Atuchin. Fossile de la carapace de Sahonachelys mailakavava. DR Fossile du crâne de Sahonachelys mailakavava. DR

Le fossile correspond à une tortue dorénavant nommée Sahonachelys mailakavava, une expression malgache signifiant «tortue grenouille à bouche rapide». Ce fossile a été trouvé dans une formation géologique connue pour avoir livré des fossiles d’oiseaux, de dinosaures et de crocodiliens magnifiquement préservés.

Prédation par aspiration

Cette « tortue grenouille à bouche rapide» possède un crâne inhabituellement plat ainsi qu’une mâchoire inférieure gracile et des os hyoïdiens élargis. Ces caractéristiques lui conféraient non seulement une apparence de grenouille, mais suggèrent également que cette tortue était adaptée à un mode de prédation très particulier, connu sous le nom d’aspiration. Les animaux se nourrissant ainsi ouvrent leur bouche rapidement afin d’aspirer leur proie sous l’eau. Cette stratégie diffère des autres modes de prédation subaquatiques où les prédateurs projettent leur tête vers l’avant pour atteindre et capturer leur proie.

Pas de dents

Comme toutes les tortues modernes, cette nouvelle espèce ne possède pas de dents et présente en outre des surfaces occlusales des mâchoires supérieures et inférieures peu développées. Ces particularités indiquent que cette tortue n’utilisait pas ses mâchoires pour mâcher la nourriture, mais plutôt pour avaler des proies entières, ce qui est typique pour les animaux utilisant le mode de prédation par aspiration. Les scientifiques supposent que cette tortue se nourrissait de petites proies telles que des larves d’insectes, des alevins ou des têtards.

L’état de préservation de cette tortue est également remarquable. Malgré la petite taille du spécimen (30 cm seulement), ce dernier est composé d’un squelette presque complet. «Il s’agit de la tortue la mieux conservée de l’ensemble du crétacé supérieur des continents du sud et, en tant que telle, elle est très importante en termes de reconstitution de son mode de vie et de ses liens de parenté avec d’autres tortues», explique le Prof. Walter Joyce de l’Université de Fribourg, premier auteur de l’étude.

Cas unique

La faune paléontologique de Madagascar est caractérisée par la présence d’animaux très spécialisés, ce qui s’explique notamment par le long isolement de l’île vis-à-vis des continents environnants. La «tortue grenouille à bouche rapide» montre que la faune de Madagascar était déjà unique au cours du crétacé supérieur: Sahonachelys mailakavava est l’unique représentante de son groupe à avoir développé un mode de prédation par aspiration. Ce mode de prédation n’est autrement connu que chez des parentes éloignées, à savoir certaines tortues à cou de serpent, auxquelles elle ressemble grandement au premier abord.