Sanctions : Des fromages suisses encore dans les échoppes russes

Deux fromageries des cantons de Zoug et de Vaud maintiennent leur activité en Russie malgré les sanctions économiques à l’encontre de ce pays. Leurs produits sont encore en vente, à des prix élevés.

Dans le quotidien alémanique, le producteur zougois explique sa décision. Il condamne «avec la plus grande fermeté» la guerre menée par l’armée russe. Mais en tant que PME active au niveau international, il se dit tributaire des relations avec ses partenaires commerciaux de par le monde. Concernant la Russie, ça signifie, selon Lustenberger & Dürst AG, que «nous effectuons des livraisons de produits alimentaires de base là où nous avons des relations de longue date avec des partenaires commerciaux».

Certains de ces fromages ne sont plus disponibles en grandes surfaces mais uniquement dans des magasins spécialisés et de riches clients sont prêts à y mettre le prix.

Emmi a renoncé

La question de continuer à livrer des pâtes molles en Russie divise les producteurs. Ainsi, le groupe Emmi n’a stoppé les exportations que fin mars et après avoir subi la pression publique. Auparavant, il exportait pour 4 millions de francs par an en Russie (sur 4 milliards de francs d’exportations). Emmi ajoute dans le «Tages-Anzeiger» que, «tant que la guerre et la souffrance des gens en Ukraine perdureront, il n’est pas question de revenir sur le marché russe».