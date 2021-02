Lausanne : Des fruits et du jus 100% local

La Ville a planté 51 arbres fruitiers en 2020 et mis un pressoir à disposition de la population.

D’ici quelques années, les fruitiers de Lausanne produiront de grandes quantités de fruits. Marino Trotta/Ville de Lausanne

La Municipalité de Lausanne s’est engagée à planter plus de 30 arbres fruitiers par an pendant dix ans. En 2020, ce sont 51 arbres fruitiers qui ont été plantés en ville, dont une dizaine en remplacement d'arbres en fin de vie. Ils produiront dans quelques années des centaines de kilos de pommes, poires, cerises et prunes.

Aux Vignes-d'Argent, un verger de 14 arbres a vu le jour. Il se compose notamment d’amandiers et de grenadiers. Ce verger est complété avec des arbres plus petits – plaqueminiers, figuiers, cornouillers, amélanchiers et noisetiers – ainsi que des petits fruits qui seront plantés ce printemps.

Production bio

À Rovéréaz, une soixantaine de lignes d’arbres constitue un verger modèle de biodiversité avec près de 1000 arbustes sauvages, intercalés. Ils serviront de mur de protection et de refuge pour les pollinisateurs qui contribueront en retour à protéger les fruitiers des maladies et ravageurs. D’ici 2 à 3 ans, les fruitiers offriront des dizaines de tonnes de fruits locaux et bios, permettant de répondre à une forte demande. Une partie de cette production servira à alimenter les structures de la restauration collective lausannoise.

Pour conclure ce bilan, la Municipalité cite encore le pressoir public de Cery, mis en œuvre à l’automne 2020 par le Service des parcs et domaines, en collaboration avec le CHUV et la coopérative L'autre temps. Ce projet a permis pendant deux mois à la population d’apporter ses fruits et de repartir avec leur propre jus. Il sera reconduit en 2021.