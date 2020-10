Canton de Zurich : Des fumeurs de plus en plus précoces

Selon une étude menée par l’Hôpital pédiatrique de Zurich, on dénombre 5% de fumeurs occasionnels parmi les enfants de moins de 12 ans. Pour les plus grands, la cigarette électronique a la cote.

Environ 70% des filles et 60% des garçons de 16 à 17 ans fument au moins occasionnellement dans le canton de Zurich. On y trouve même 5% de fumeurs occasionnels parmi les enfants de 6 à 12 ans. Une étude le révèle. La cigarette électronique a particulièrement la cote.

Dans le cadre de l’étude réalisée sous la direction de l’Hôpital pédiatrique de Zurich, les chercheurs ont interrogé entre 2013 et 2016 environ 3500 élèves de 6 à 17 ans sur leur lien avec la fumée. Ces dernières années, ils ont aussi mesuré la valeur de leurs fonctions respiratoires, alors que les parents ont rempli un questionnaire sur la santé de leur enfant.

De même, ce sont donc les 16 à 17 ans qui fument le plus parmi les enfants et les adolescents interrogés. À cet âge-là, la consommation occasionnelle ou régulière concerne 70% des filles et 60% des garçons. Parmi eux, une personne sur cinq fume quotidiennement ou plusieurs fois par semaine.