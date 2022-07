Japon : Des funérailles nationales pour Shinzo Abe à l’automne

Des funérailles nationales seront organisées cet automne au Japon en mémoire de son ancien Premier ministre Shinzo Abe, assassiné vendredi dernier à l’âge de 67 ans, a annoncé jeudi le chef du gouvernement nippon Fumio Kishida. Shinzo Abe a dirigé le Japon pendant plus de huit ans et demi (entre 2006 et 2007, puis de fin 2012 à l’été 2020), un record national, et a fortement marqué sa politique économique et diplomatique, a rappelé Fumio Kishida lors d’une conférence de presse.