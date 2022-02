Exportations d’armes : Des fusils d’assaut suisses utilisés dans le conflit au Yémen

Une enquête menée par plusieurs médias, dont la RTS et la NZZ, a tracé des armes de type Sig Sauer 551 qui se sont retrouvées dans les mains de soldats saoudiens.

Un reportage du magazine «Temps Présents», qui sera diffusé jeudi soir sur la RTS, montre une opération militaire filmée en 2015 par l’armée saoudienne dans le conflit qui l’oppose aux rebelles houthis au Yémen. En collaboration avec des journalistes de SRF, RSI, la NZZ am Sonntag et l’ONG Lighthouse Reports, la RTS a pu identifier dans les mains de soldats au moins trois fusils Sig Sauer 551 fabriqués en Suisse. L’utilisation d’armes suisses dans la guerre qui frappe le Yémen depuis plus de 6 ans a déjà été pointée du doigt en 2018.