Insolite : Des gadgets d’espions russes aux enchères à Beverly Hills

Des gadgets utilisés par les services secrets soviétiques durant la Guerre froide seront vendus aux enchères le 13 février prochain en Californie.

Les objets seront mis aux enchères le 13 février, à la fois sur place à Beverly Hills en Californie et via internet.

Comme en témoigne la vente organisée par la maison américaine Julien’s Auctions, les appareils photo miniatures faisaient fureur chez les espions du KGB durant la Guerre froide. Ils vont se nicher dans tous les vêtements et objets imaginables: élégant sac à main de femme, boucles de ceinture, brosse à chaussures, cabane à oiseaux, chevalière et même cravate. Autre grand classique de la panoplie d’agent secret, les micros, qui pouvaient se cacher dans des cendriers, des stylos ou des assiettes en porcelaine.

Aux mains de vrais agents secrets

Spécialisée dans la «pop-culture», notamment les objets ayant appartenu à des célébrités ou liés au monde de la musique, du sport et du cinéma, Julien’s Auctions fait avec ces enchères «un saut sur le marché de la vente historique et nous attendons toutes sortes de collectionneurs du monde entier», explique à l’AFP Kody Frederick, un des responsables de la vente.

«Beaucoup ont envie d’acquérir des pièces uniques, issues d’une période où le numérique n’existait pas», estime Kody Frederick. «Les gens qui ont créé ces objets étaient vraiment des pionniers de la miniaturisation», relève-t-il, comparant le «téléphone mobile géant» présent dans la vente, «gros comme six briques» et destiné à rester dans une voiture, à nos smartphones actuels.

Une grande partie des objets qui seront mis aux enchères le 13 février, à la fois sur place à Beverly Hills en Californie et via internet, était aux mains de vrais agents secrets et sont parvenus aux États-Unis après la chute du bloc soviétique au début des années 1990. Ils avaient été rassemblés par l’éphémère «Musée du KGB» ouvert à New York en janvier 2019 mais qui a depuis lors fermé ses portes en raison de la pandémie de Covid-19.