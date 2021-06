Bang & Olufsen

COLLABORATION DE LUXE : Des gadgets en cuir qui coûtent jusqu’à 115’000 francs

Les collaborations de marques de luxe donnent lieu à des produits particulièrement exclusifs. Le fabricant de souliers Berluti et la marque de hi-fi B&O ont créé des téléviseurs, des enceintes et des casques audio à couper le souffle. Surtout quand on regarde le prix.