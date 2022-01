Las Vegas : Des gadgets se font durables au salon de la tech

Ammoniac et papier: des idées et des produits présentés au salon CES 2022 visent à lutter contre le gaspillage.

Le salon annuel de l’électronique de Las Vegas, le CES, est connu pour ses gadgets destinés à finir sur des étagères, mais les objets et les idées pour lutter contre le gaspillage sont aussi nombreux. D’une réduction du plastique à une manière plus efficace de recycler, passage en revue de quelques projets présentés lors de l’édition 2022.

Brosse à dents en papier

«Nous luttons contre la pollution plastique mondiale en fabriquant des objets jetables écologiques», affirme Anna Sulim, cheffe du marketing de la start-up. La tête de la brosse à dents et du rasoir est en plastique, mais elle peut être retirée et recyclée, tandis que le manche peut être composté.

Carburant à l’ammoniac

Pour réduire la dépendance de l’humanité aux énergies fossiles, qui contribuent au réchauffement climatique, des alternatives sont indispensables. Des énergies renouvelables à la biomasse et l’hydrogène, il existe déjà de nombreuses options. L’ammoniac pourrait en être une de plus.

Mieux recycler

Un centre de recyclage à domicile? C’est l’idée de Lasso Loop Recycling. La start-up conçoit une machine qui nettoie et stocke des déchets recyclables et ressemble à un appareil électroménager.

«Chaque année, des millions de tonnes de plastique, de verre et d’autres matériaux utiles finissent dans des décharges ou sont déversés dans les rivières et les océans», peut-on lire sur le site Internet de l’entreprise. «Les cofondateurs Aldous Hicks et Alison Richardson ont estimé qu’il existait un moyen plus efficace et ont créé le système Lasso.»