Football - Des Gallois impossibles à juger et battus par les Bleus

Les observateurs de l’ASF et de Vladimir Petkovic, qui ont suivi la partie amicale disputée mercredi soir à Nice, n’auront pas grand-chose à retirer de la partie entre Français et Gallois. Ils auront juste remarqué que, pendant vingt-cinq minutes, les « Dragons » ont évolué dans un 4-4-2 à plat des familles, avec un Gareth Bale en pointe et en bonne forme. L’expulsion de Neco Williams, remarquée par la VAR dès la 26e, a tout chamboulé.