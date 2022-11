Mobile : Des gamers vont perdre l’accès à des jeux achetés

Mauvaise nouvelle pour les fans des jeux de Square Enix Montréal, studio de développement racheté en mai dernier par Embracer Group. Après avoir renommé ce studio Onoma, le mois dernier, et annoncé moins d’un mois plus tard sa fermeture et le transfert de ses employés vers le studio Eidos Montréal, l’entreprise suédoise vient d’informer les joueurs de «Deus Ex Go», «Hitman Sniper: The Shadows», «Arena Battle Champions» et «Space Invaders: Hidden Heroes» qu’ils ne pourront plus y jouer à partir du 4 janvier 2023. À cette date, ils fermeront leurs portes, même s’ils ont été achetés par les joueurs.