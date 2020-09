Quatre jeunes adultes sont accusés d’avoir enlevé et battu un mineur qui leur avait volé des plants de cannabis.

Un ado s’était fait tabasser pour un peu de marijuana. iStock/Image prétexte

L’acte fondateur de la Madness of Anarchy («Folie de l’anar­chie») montre «une fascination pour les groupes criminels», pour citer les propos de la procureure. De fait, ses jeunes membres espéraient détenir le monopole de la «drogue, des armes et des putes» dans le Chablais vaudois. Pour y parvenir, ces admirateurs des Hells Angels sont devenus jardiniers: ils cultivaient de la marijuana, pour eux et pour la revente, ce qui permettait d’alimenter la caisse de leur groupuscule.

Ce qui a été présenté lundi au Tribunal correctionnel de Vevey (VD) comme une «connerie de jeunesse» a pris un tour nettement plus sérieux, un jour de septembre 2016. Furieux de s’être fait dérober 3 ou 4 plants de cannabis par un ado qui devait aussi 60 francs à un autre membre de la Madness, un jeune a rameuté les troupes.

«Juste lui faire peur»

Un petit groupe a alors décidé de donner une leçon au garçon de 16 ans et lui a fixé rendez-vous pour une fausse raison. L’ado a été emmené dans une forêt près d’Ollon, où il a été ligoté et roué de coups. «Il s’agissait juste de lui faire peur, pas de le tuer», ont minimisé les quatre prévenus, dont la mémoire semblait hier très défaillante. Puis, le garçon a été jeté dans le coffre d’une voiture et encore frappé, avant qu’il ne parvienne à s’enfuir.

La police a été alertée, le groupe identifié et trois de ses membres ont passé trois semaines en prison. Les mineurs ont été jugés séparément. Âgés de 23 à 27 ans, les prévenus qui ont comparu lundi ont tous un travail. Vu leur situation, l’ancienneté des faits et le fait que la victime a retiré sa plainte après un accord financier, ils devraient échapper à une peine ferme. Ces jeunes adultes ayant des revenus, ils devraient pouvoir

s’acquitter des frais de justice.

Baston au Jazz