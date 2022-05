Chaos au Stade de France: «Des gangs de banlieue très structurés ont attaqué les supporters»

Les images du chaos avant la finale de la Ligue des champions, samedi au Stade de France, ont fait le tour de la planète. Directeur technique d'un club luxembourgeois et supporter de longue date de Liverpool, Pascal Welter n'a rien vu avant la rencontre, mais a subi «un calvaire» à la sortie, a-t-il confié à «L'essentiel». «Alors que nous traversions un tunnel sombre hors de l'enceinte du stade, des gangs de banlieue très structurés ont attaqué les supporters des deux camps, ciblant les personnes plus faibles pour leur voler sacs et effets personnels».