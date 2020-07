Tchad

Des gardes présidentiels canardent des soldats français

Des militaires tchadiens ont à nouveau ouvert le feu lundi sur un véhicule de l'armée française. Un incident similaire s’était produit il y a 5 semaines.

Des militaires tchadiens ont ouvert le feu lundi sur les pneus d'une voiture de l'armée française avec à son bord des gendarmes qui prenaient des photographies à proximité d'un site sensible dans la capitale tchadienne, selon un communiqué conjoint mardi de N'Djamena et l'ambassade de France au Tchad. Il y a cinq semaines, deux militaires français avaient été blessés dans un incident similaire.

«Ce lundi 13 juillet après-midi, un véhicule de la force Barkhane, ayant à son bord des gendarmes français s'est arrêté devant un site sensible, situé non loin de l'aéroport, pour photographier une mosquée en face de ce site sans qu'ils n'aient conscience de la sensibilité de l'endroit», explique le communiqué du ministère tchadien des Affaires étrangères et de l'ambassade. La force française antijihadiste Barkhane, déployée au Sahel, a son siège dans la capitale tchadienne.