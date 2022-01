Genève : Des géants de lumière marchent sur les eaux du Rhône

La nouvelle cuvée du festival Geneva Lux offrira de nombreuses nouveautés. Les œuvres illumineront principalement la rade, jusqu’au 6 février.

«FloWeR PoWeR», de Jean-Pierre David et Christian Thellier – Jetée des Pâquis

Post Tenebras, (Geneva) Lux… Durant une quinzaine de nuits consécutives, le festival des lumières éclairera la ville d’un soleil électrique et multicolore, mais aussi de halos poétiques et sonores. Il offrira également une plongée dans des abysses phosphorescentes et une rencontre avec des colosses luminescents.