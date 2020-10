Energie : Des géants pétroliers s’allient dans le stockage de CO2

BP, Royal Dutch Shell et Total veulent capter le CO2 dans les fumées, le transporter puis le stocker au fond de la mer du Nord. But: réduire la pollution du secteur industriel.

Plusieurs géants pétroliers comme BP, Royal Dutch Shell et Total ont annoncé lundi un partenariat pour mettre en place des infrastructures de transport et de stockage de CO2 en mer du Nord britannique, afin de réduire la pollution du secteur industriel.

Cette initiative, menée par BP, est portée également par le norvégien Equinor, l’italien Eni et le gestionnaire du réseau électrique britannique National Grid, selon un communiqué commun. Leur objectif est de participer à deux projets déjà lancés et visant à décarboner des régions industrielles dans le nord de l’Angleterre avec pour objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2030.

Ces projets, NZT (Net Zero Teesside) et ZCH (Zero Carbon Humber) doivent voir le jour en 2026 et misent sur le captage de CO2 émis par les industries ainsi que sur l’utilisation de carburant à partir d’hydrogène. Le captage vise à récupérer le CO2 dans les fumées, à le transporter puis le stocker dans le sous-sol, mais cette technique est coûteuse et encore peu développée.