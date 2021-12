Portugal : Des gendarmes accusés d’abus et de violences sur des immigrés

Selon CNN Portugal, des gendarmes ont frappé et humilié des immigrés en 2018 et 2019, filmant même les actes. La classe politique a condamné des «comportements inacceptables».

Les principaux responsables politiques portugais ont condamné et jugé «inacceptables», vendredi, les actes de violence et d’humiliation sur des immigrés par des gendarmes, visés actuellement par une enquête à Odemira, dans le sud du Portugal. «Des comportements de cette nature sont inacceptables», a estimé le P remier ministre Antonio Costa en marge d’un événement public. Le président Marcelo Rebelo de Sousa a, quant à lui, condamné «des violations de libertés inacceptables» et appelé à ce que «justice soit faite rapidement».

Sous double enquête

Les faits, qui remontent à 2018 et 2019, font actuellement l’objet d’une enquête interne et de la justice, a indiqué la Garde nationale républicaine (GNR). Le m inistère public, qui a ouvert une instruction judiciaire, reproche à ces militaires «d’avoir fait un usage excessif» de leur autorité et d’avoir cherché à provoquer de «la souffrance et de l’humiliation en profitant de la situation précaire, fragile et sans défense» de ces hommes, selon l’acte d’accusation cité par les médias locaux.