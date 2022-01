Vaccinations dans le canton d’Argovie – Des gens annulent leur rendez-vous car le canton leur impose Moderna

Dans le canton d’Argovie, les plus de 30 ans ne reçoivent dorénavant plus que le vaccin Moderna. Cette nouveauté a d’ores et déjà poussé plusieurs personnes à renoncer à leur rappel. Des politiciens de la santé sont indignés et exigent le libre choix du vaccin.

Dans le canton d’Argovie, les plus de 30 ans n’ont plus le choix du vaccin. 20min/Celia Nogler

Qu’il s’agisse de la première injection ou du «booster» et peu importe quel type de vaccin on s’est déjà fait administrer: dans le canton d’Argovie, les personnes de plus de 30 ans se font dorénavant injecter exclusivement le vaccin Moderna. C’est ce qu’a confirmé le Département de la santé à nos confrères de «20 Minuten».

La nouvelle mesure sème la zizanie dans les centres de vaccination. Des recherches montrent que plusieurs personnes ont déjà annulé leur rendez-vous pour le «booster» après avoir appris qu’elles n’avaient pas d’autre choix que de se faire injecter le vaccin Moderna.

Depuis que la Suisse recommande aux moins de 30 ans de se faire vacciner en priorité avec le vaccin Pfizer-BioNTech, les plus âgés sont aussi devenus plus méfiants envers Moderna. Nombre de personnes ne se sentent par ailleurs pas à l’aise en ce qui concerne la vaccination croisée (lorsque les doses administrées ne proviennent pas du même producteur). Car si la Commission fédérale pour les vaccinations accepte bel et bien la vaccination croisée, elle la classifie comme «off-label». Ce qui signifie l’utilisation d’un médicament, ou dans ce cas, la pratique de la vaccination croisée, alors qu’il n’est pas officiellement autorisé par Swissmedic.

«Simplifier la planification et la coordination»

Michel Hassler, porte-parole du Département argovien pour les affaires sociales et de santé, explique que «cette décision permet de simplifier la planification et la coordination des livraisons de vaccin aux neuf centres de vaccination». Il précise quand même que «le canton dispose de suffisamment de doses, que ce soit du vaccin Moderna ou Pfizer, pour vacciner toutes les personnes qui le souhaitent».

Selon une porte-parole de l’Office fédéral de la santé publique, il n’existe en principe aucune liberté de choix en ce qui concerne le type de vaccin. Les cantons sont autorisés à gérer la situation comme ils le souhaitent. Elle confirme aussi qu’il existe suffisamment de doses Moderna et Pfizer. À Zurich, Berne et Bâle-Ville, le libre choix du vaccin serait ainsi possible et ce, sans encombre.

Pour le libre choix