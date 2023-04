Indonésie: un sésime de magnitude 7 secoue l'île de Java

L’épicentre du séisme a été détecté à plus de 96 km de Tuban et 157 km de Surabaya, la deuxième ville la plus peuplée d’Indonésie. La secousse a été ressentie sur une large partie de l’île de Java, et jusqu’à l’île de Bali. «À Surabaya, ça a été un peu ressenti, des lampes se sont balancées», et la secousse a duré «un moment», a indiqué un journaliste de l’AFP sur place. «Des gens dans les restaurants ont paniqué et se sont précipités à l’extérieur».