Guerre en Ukraine : «Des gens meurent de faim pour que notre cervelas ne soit pas plus cher»

Un élu écologiste fustige la baisse des taxes sur la nourriture pour animaux en Suisse. À droite, les partis s’unissent pour suspendre d’autres impôts.

À cause de la guerre en Ukraine, le prix du blé a pris l’ascenseur (image d’illustration).

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche a annoncé la semaine dernière la baisse de certaines taxes sur la nourriture pour animaux importée. En cause: la hausse des prix des denrées alimentaires causée par la guerre en Ukraine.

Le conseiller national Kilian Baumann (Les Verts/BE) critique cette mesure. Selon lui, la baisse des taxes sur la nourriture pour animaux permet de contenir la hausse des prix de la viande produite en Suisse, alors que d’autres pays vont connaître des famines à cause de l’augmentation des prix de la nourriture sur les marchés mondiaux.

De la nourriture plutôt que du fourrage

«Le Conseil fédéral démontre qu’il est plus important pour lui de soutenir l’industrie de la viande que de faire preuve de solidarité avec les plus pauvres du monde», a déclaré l’élu à «20 Minuten».

Le problème, d’après lui, est que pour obtenir la même quantité de calories, la culture de fourrage nécessite une surface nettement plus grande que celle du blé destiné à la consommation des humains. La Suisse entre ainsi en concurrence avec des pays beaucoup plus pauvres comme l’Égypte ou l’Algérie, qui dépendent de ces importations de blé. «Des gens meurent de faim uniquement pour que notre cervelas ne soit pas plus cher», s’indigne-t-il.