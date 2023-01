Alexeï Navalny : «Des gens payent pour passer un Nouvel An original, pour moi c’était gratuit»

L’opposant russe Alexeï Navalny, emprisonné en Russie depuis presque deux ans, a raconté avoir passé le réveillon de Nouvel An en cellule disciplinaire, nouvel exemple du durcissement de ses conditions de détention.

15 jours de «mitard»

Dans un message transmis à ses avocats et publié lundi sur les réseaux sociaux, Alexeï Navalny affirme que l’administration de sa prison, à 200 km de Moscou, a décidé, le 31 décembre, de lui infliger quinze jours de «mitard» pour avoir enfreint le règlement. Selon lui, il lui a été reproché d’avoir fait un jour sa toilette matinale à «05H24 du matin», soit 36 minutes avant l’heure réglementaire: 06H00 du matin. «Et c’est comme ça qu’ils ont gâché mes plans pour passer un super Nouvel An avec un paquet de chips et une boîte de conserve de saïra (un poisson originaire du Japon, ndlr) que j’avais mis de côté», a écrit Alexeï Navalny.