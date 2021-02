«Ils forment une longue colonne, parquée sur un chemin, à proximité du poste de la gendarmerie et de l’autoroute d’où on les voit en passant; c’est impressionnant.» Ce lecteur a fait part de sa surprise ce mardi matin en découvrant le long de l’A9 à Rennaz (VD) un nombre élevé de voitures et de caravanes à l’arrêt. Détail piquant: l’aire d’accueil voisine est actuellement fermée.