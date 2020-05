Mon meilleur souvenir

Des gondoles et une patinoire en plein désert

Tous les jours, un journaliste de Sport-Center évoquera son meilleur souvenir vécu sur le terrain, en chassant pour vous les informations sportives.

Plus compliqué de choisir son meilleur souvenir journalistique quand on peut compter sur les doigts d'une main ses années de profession. Les Jeux olympiques? Mon baptême du feu était prévu pour le mois de juillet de Tokyo. Il devra encore attendre.

Fournaise et stade climatisé

Dans le désert qatari, le stade Khalifa a longtemps sonné creux. Cette immense enceinte à ciel ouvert, climatisée par des buses géantes, s'est ensuite remplie grâce aux milliers de billets donnés aux travailleurs étrangers – originaires d'Asie du sud-est et d'Afrique - qui peuplent la capitale.

A l'extérieur, la chaleur était omniprésente, l'air plombé par l'humidité. C'était comme respirer à l'intérieur d'un four (enfin j'imagine). Le premier soir, le marathon féminin s'est transformé en film apocalyptique sur le bord de mer. Au milieu de la nuit, les coureuses sont tombées comme des mouches, à bout de force, les yeux écarquillés par un effort inhumain.

Quelques jours plus tard. à Doha, Lea Sprunger (sur 400 mètres haies) et le relais féminin du 4x100 mètres (Kambundji, Atcho, Del Ponte et Kora) ont échoué à la pire des places (4e), en battant à chaque fois le record national. A Doha, le chocolat n'aura jamais été aussi suisse.