États-Unis : Des gouverneurs pro-Trump rivalisent déjà en vue de la présidentielle de 2024

Kristi Noem (Dakota du Sud), Greg Abbott (Texas) et Ron DeSantis (Floride) se placent en vue de l’élection de 2024. Histoire de bien se faire voir de l’ex-président.

Lutte contre l’avortement, levées de restrictions sur les armes à feu ou combat farouche contre les mesures anti-Covid: trois gouverneurs républicains rivalisent de décisions conservatrices avec, déjà, un œ il sur la prochaine présidentielle américaine, comme engagés dans une course au plus trumpiste des trumpistes.

Car près de huit mois après son départ de la Maison - Blanche, l’ex-président américain Donald Trump reste le grand faiseur de rois chez les républicains. Certes, le milliardaire flirte ouvertement avec une nouvelle candidature lors de la présidentielle de 2024. Mais en attendant son éventuelle annonce, qui n’arriverait que bien plus près de cette échéance, ses héritiers apparents occupent le terrain sans confirmer leurs ambitions présidentielles, en tentant de s’attirer les suffrages des électeurs trumpistes.

Attirer les électeurs de l’ex-président

Avec, en première ligne, trois gouverneurs qui jouent leur réélection dès 2022: les dirigeants de deux des plus gros États républicains, Greg Abbott, au Texas, et Ron DeSantis, en Floride, ainsi que la gouverneure du petit État conservateur du Dakota du Sud, célèbre pour son mont Rushmore - le lieu où les têtes de quatre présidents américains ont été sculptées dans la roche - Kristi Noem.

Ils s’entre-déchirent déjà

«Ces trois gouverneurs ont cherché la bagarre avec la gauche à plusieurs reprises, et je pense que leurs militants apprécient.»

En Floride, Ron DeSantis, 42 ans, a notamment limité les restrictions imposées sur le port d’armes et compliqué l’accès à l’avortement. Face à la pandémie de Covid-19, il a opté pour une relance rapide de l’économie , après les premiers mois de fermeture.

Occupant une place de choix dans les grands rassemblements conservateurs et dans les émissions phares, ces derniers mois, Kristi Noem, 49 ans, s’est aussi imposée en rivale potentielle. Cet été, dans l’Iowa - une étape traditionnelle des candidats qui veulent signaler leur intérêt pour la Maison - Blanche - elle a déclaré qu’elle détestait «réellement» l’Amérique sous la présidence du démocrate Joe Biden.

Ils cherchent la bagarre

De façon plus surprenante, celle qui se pose en grande défenseure de la liberté face aux mesures anti-Covid a aussi décoché des flèches en direction d’autres gouverneurs républicains, les accusant d’avoir «réécrit l’histoire» en «prétendant» qu’ils n’avaient pas fermé leurs économies pendant la pandémie. Une pique que beaucoup ont vue comme destinée à Ron DeSantis.

En plus de ces batteries de mesures, les trois gouverneurs s’emparent régulièrement des grands sujets qui embrasent la politique américaine, comme les droits des personnes transgenres ou les mesures antiracisme défendues par les démocrates. «Parfois, en politique, il s’agit plus de ceux qui sont contre vous plutôt que de ce que vous soutenez», explique Kyle Kondik, politologue à l’Université de Virginie. «Ces trois gouverneurs ont cherché la bagarre avec la gauche à plusieurs reprises, et je pense que leurs militants apprécient.»