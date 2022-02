Canton de Lucerne : Des GPS dans des peluches pour enregistrer le trajet des écoliers

Le projet a été présenté par un élu Vert de la ville de Kriens. L’objectif est de récolter de nouvelles données pour rendre les routes de la commune plus sûres.

La ville de Kriens (LU) veut rendre les trajets scolaires plus sûrs. Et pour ce faire, les membres du jardin d’enfants et de l’école pourraient être mis à contribution. Dans un communiqué de presse, le Conseil municipal rappelle qu’il faut que cela soit fait «de manière ludique et adaptée aux enfants».