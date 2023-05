Tessin: Des grêlons s’abattent sur la Suisse… en miniature

«Pour l’instant, on est encore en train d’évaluer l’ampleur, explique le directeur Joel Vuigner à tio.ch. Plus d’une centaine de maquettes ont été endommagées, et même la ligne de train et de tramway électrique a été détruite par la grêle. Pratiquement toutes les caténaires ont été rompues». Les dégâts auraient déjà été déclarés à l’assurance. Celle-ci prendra vraisemblablement en charge les dommages, mais n’effacera pas la tristesse de voir le parc dévasté. «Hier encore, nous avions terminé de transplanter trois mille fleurs. À cause de la grêle, tout est à refaire», explique Joel Vuigner.