Mobile

Des gros tubes pour doper la popularité des Snaps

L’éditeur de Snapchat prépare un catalogue de morceaux qui pourront être intégrés dans les courtes vidéos.

L’éditeur de Snapchat a signé des accords avec l’industrie de la musique, notamment la Warner et Universal, pour régler les droits d’auteur. Selon lui, la fonction permettra aux fans de tisser des liens plus intenses avec les artistes et la musique. Un pouvoir de recommandation plus efficace est aussi mis en avant grâce à la proximité des liens entre les utilisateurs de Snapchat.