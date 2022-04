Climat : Des groupes écologistes se mobilisent contre la BNS

Différents groupes écologistes se sont réunis pour «dénoncer l’absence de préoccupations écologiques» de la Banque nationale suisse.

Divers groupes écologistes, dont la Grève du Climat, Alliance Climatique et Campax, ont organisé ce samedi une journée de mobilisation à Zurich. Leur objectif: «thématiser les manquements de la Banque nationale suisse (BNS) en matière d’écologie».

Pour ces différentes organisations, il est nécessaire que la BNS s’engage dans «une transition écologique à la hauteur des enjeux environnementaux», expliquent-elles dans un communiqué de presse. À leurs yeux, les actions de la BNS sont «clairement insuffisantes»: «Celle-ci continue en effet d’investir ses propres avoirs, dans des activités à forte émission de gaz à effet de serre. En plus de cela, bien qu’elle en aurait le pouvoir, elle ne régule pas les banques commerciales pour les contraindre à adopter une gestion respectueuse de l’environnement», dénoncent-elles.

Et si les groupes écologistes ont choisi de faire campagne contre la BNS, c’est principalement parce que «toutes les banques sont liées à la BNS. Si celle-ci décidait, par exemple, d’imposer aux banques commerciales l’utilisation de taux d’intérêt différenciés, ça sanctionnerait les entreprises avec des activités polluantes et ça pourrait complètement transformer dans un sens écologique notre économie», explique Lilian Schibli, un des grévistes du climat.

Avec leur action du 30 avril, les différents groupes écologistes réclament «une profonde transformation du système financier, qui passe nécessairement par davantage de démocratie dans les grands choix économiques, au détriment du pouvoir des actionnaires», expliquent-ils. Dans ce but, le groupe «System Change» de la Grève pour le climat a publié un plan de mesures qui dessine «une nouvelle architecture possible de l’économie suisse et permettrait à la Suisse d’être «mieux équipée pour faire face au réchauffement climatique».