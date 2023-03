Des guépards de retour dans la nature en Inde après 70 ans

Inde : Des guépards de retour dans la nature après 70 ans

Un couple de guépards de Namibie a été relâché dans la nature en Inde, dans le cadre d’un projet visant à réintroduire ces félins disparus du pays il y a plus de 70 ans.

Les deux animaux, baptisés Obaan et Asha, sont les premiers à être mis en liberté sur les huit guépards arrivés de Namibie en septembre dernier, après un arrêt de la Cour suprême indienne qui, en 2020, avait autorisé la réintroduction de l’espèce à titre expérimental. Douze autres guépards sont arrivés d’Afrique du Sud le mois dernier. Les autorités espèrent qu’une fois relâchés, les guépards se reproduiront et que la population atteindra une centaine d’individus d’ici 10 ans. Il s’agit de la première relocalisation intercontinentale de guépards, l’animal terrestre le plus rapide de la planète.