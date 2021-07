Valais - Des guêpes pour protéger les vergers

La cochenille farineuse est apparue il y a quelques années dans les vergers du Valais et est notamment friande de pommes (image d’illustration). Pixabay

Une expérience de lâcher de guêpes sera conduite dans des parcelles d’arbres fruitiers entre Saxon et Riddes pour lutter contre la cochenille farineuse (VS), indique vendredi le canton du Valais. La cochenille farineuse est un ravageur apparu depuis quelques années dans le verger du Valais central où elle s’attaque en priorité aux pommiers, poiriers et abricotiers. A ce jour, il n’existe que des autorisations provisoires pour des produits de synthèse et pour l’huile de paraffine.

Cet essai consiste en un lâcher de guêpes parasites dans des vergers infestés par les parasites. Cette minuscule guêpe, qui mesure environ 1mm de long, est originaire d’Asie où elle parasite naturellement la cochenille. Elle a déjà été utilisée avec succès comme agent de lutte biologique aux Etats-Unis. Elle est également déjà présente dans les vergers du Valais, des individus ayant été trouvés entre juin et décembre de l’année dernière entre Riddes et Saxon. Pour les partenaires du projet, il ne s’agit donc pas d’introduire un nouveau parasite, mais d’augmenter la population déjà existante et d’accroître ainsi son efficacité en tant qu’antagoniste de la cochenille.

Trois parcelles infestées de cochenilles ont été sélectionnées sur les communes de Saxon et Riddes. En accord avec les exploitants concernés, qui devront renoncer à tout traitement durant le temps de l’expérience, les lâchers de guêpes auront lieu dans des sections de 1000 m² dans chacune de ces parcelles. 10’000 individus seront ainsi lâchés par secteur. Cinq à sept jours plus tard, le taux de parasitisme dans ces sections expérimentales sera mesuré et comparé à celui du reste des parcelles.

Le potentiel de dispersion de la guêpe après le lâcher sera également analysé. En cas de résultat significatif, un nouveau lâcher pourrait être envisagé en août, afin de lutter contre la deuxième génération de cochenilles. Afin de répondre aux attentes des exploitants qui cherchent à lutter de manière biologique contre ce ravageur, des recherches et des essais sont régulièrement conduits par le Service de l’agriculture, en collaboration avec le Centre international pour l’agriculture et les sciences biologiques (CABI) et Agroscope (centre de compétences de la Confédération dans le domaine de la recherche agronomique et agroalimentaire), ainsi qu’avec le soutien de la Fruit-Union Suisse et Andermatt Biocontrol.